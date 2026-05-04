Eine Rote Karte mit direkten Folgen: Der Strafsenat der Bundesliga hat die Sperre für Marlon Mustapha nach dessen Ausschluss im Cup-Finale gegen den LASK bekannt gegeben.

Der Angreifer des SCR Altach wird demnach für zwei Spiele gesperrt. Grund dafür ist eine Tätlichkeit, die sich in der 108. Minute der Verlängerung ereignete und unmittelbar zur Roten Karte führte.

Damit fehlt Mustapha seinem Team bereits heute im Duell gegen den Wolfsberger AC (JETZT live auf Sky Sport Austria – mit Sky X streamen!).

Sperre nach Tätlichkeit im Cup-Finale – Mustapha: „Für mich bisschen unverständlich“

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