„Großer Transfer“: Hartberg verpflichtet Bayern-Goalie

Der TSV Hartberg gibt den nächsten Neuzugang für die kommende ADMIRAL Bundesliga-Saison bekannt.

Der 21-jährige Torhüter Tom Ritzy Hülsmann wechselt vom FC Bayern München II fix in die Oststeiermark und zeichnet ein Arbeitspapier bis Sommer 2027 mit Option auf Verlängerung.

Der Deutsche verstärkt nach dem Abgang von Raphael Sallinger (Hibernian FC) die Torhüterposition der Schmid-Truppe und ist mit 2,05m der mit Abstand größte Hartberger. Hülsmann kam 2017 von Trier nach München, durchlief seitdem alle Jugendmannschaften im Bayern-Nachwuchs und kam in der Regionalliga Bayern auf 29 Spiele. In der Vorsaison war der Hüne an den österreichischen Zweitligisten SKN St. Pölten ausgeliehen. In Niederösterreich stand Hülsmann 29 Mal im Kasten und blieb in 11 Spielen ohne Gegentor.

Tom Ritzy Hülsmann über den Wechsel in die Oststeiermark: „Ich freue mich enorm auf die neue Aufgabe in Hartberg und möchte mich bei den Beteiligten aus München und Hartberg für die Ermöglichung des Transfers bedanken. Ich hoffe und werde alles dafür geben, dass wir unsere und ich meine Ziele erreichen.“

Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr freut sich über den Neuzugang: „Wenn man die Möglichkeit bekommt, einen talentierten Tormann, der beim FC Bayern ausgebildet wurde, zu verpflichten, ist das eine einmalige Chance, die wir nutzen müssen und auch wollen. Er hat bei Bayern II sein Talent unter Beweis gestellt und bei St. Pölten den Sprung in den Profifußball geschafft. Mit 2,05m bringt er definitiv physische Präsenz und ein Element mit, das wir so nicht haben. Wir möchten uns bei den Verantwortlichen des FC Bayern München, insbesondere beim Campus, für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken.“

(Quelle: TSV Hartberg)