Hoffenheim verlängert vorzeitig mit Schicker

Die TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker vorzeitig verlängert. Das gibt der deutsche Bundesligist am Mittwoch offiziell bekannt.

Über die Laufzeit des neuen Vertrags macht die TSG keine Angaben, laut Sky-Informationen soll die Vereinbarung über 2030 hinausgehen.

Damit beenden die Sinsheimer die Spekulationen über einen möglichen Abschied von Schicker. Vor allem Ligakonkurrent VfL Wolfsburg hatte sich intensiv um Schicker bemüht.

Der 39-jährige Österreicher leitet seit Oktober 2024 die sportlichen Geschicke des aktuell Tabellensechsten der deutschen Bundesliga. Ein Monat nach Amtsantritt verpflichtete er Christian Ilzer als Cheftrainer, mit dem er zuvor bei Sturm Graz in der Saison 2023/24 das Double aus Meisterschaft und Cup gewinnen konnte.

Hopp lobt Schickers „Klarheit und Konsequenz“

„Andi hat in den vergangenen Monaten entscheidende Impulse gesetzt und unsere sportliche Entwicklung mit großer Klarheit und Konsequenz vorangetrieben. Gleichzeitig hat er den Klub in herausfordernden Zeiten als alleiniger Geschäftsführer auf Kurs gehalten“, sagte Gesellschafter Dietmar Hopp: „Seine Verlängerung ist ein Garant für Stabilität und unsere gemeinsamen Ambitionen.“

Förderer wird zweiter Geschäftsführer

Gleichzeitig erweitert der Klub seine Leitungsebene und beruft Daniel Förderer als zweiten Geschäftsführer. Der 46-Jährige übernimmt den kaufmännischen Bereich sowie die Felder Marketing, Vertrieb und Digitales. Der Deutsche verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im internationalen Umfeld der SAP und war seit Februar 2026 als externer Berater bei der TSG tätig.

(Red/SID).

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