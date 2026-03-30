Hütter kein Thema? De Zerbi wohl offen für Tottenham-Job

Der Italiener Roberto De Zerbi könnte schneller als erwartet in die Premier League zurückkehren. Laut Sky Sport Italia ist der frühere Brighton-Trainer offen dafür, sofort bei Tottenham Hotspur zu übernehmen.

Demnach sollen Gespräche über einen Fünfjahresvertrag anstehen. Tottenham ist nach dem Aus von Igor Tudor am Sonntag auf der Suche nach dem dritten Trainer in dieser Saison. Nach den Informationen von Sky Sports UK bevorzugen die Spurs eine dauerhafte Lösung, nachdem Tudor lediglich sieben Spiele innerhalb von 44 Tagen bestreiten durfte und ohnehin nur bis zum Saisonende bleiben sollte.

Hütter wohl kein Thema

Zuletzt wurde auch Adi Hütter bei Tottenham ins Gespräch gebracht. Der Vorarlberger meldete sich am Sonntagabend mit einer Aussendung an die Medien zu Wort. „In den letzten Tagen und Wochen bin ich immer häufiger mit verschiedenen Klubs in Verbindung gebracht worden. Wie ich aber bereits unmittelbar nach meiner Monaco-Zeit gesagt habe, möchte ich grundsätzlich frühestens wieder mit Beginn der neuen Saison als Cheftrainer arbeiten. Meine Haltung zu diesem Thema hat sich seither nicht verändert.“

Damit scheint ein Wechsel zum Europa-League-Sieger zumindest vor Saisonende vom Tisch zu sein.

De Zerbi eine Option für Tottenham

De Zerbi hingegen wird als eine der Top-Optionen genannt. Ebenfalls hoch im Kurs: Mauricio Pochettino. Der Argentinier steht allerdings als Teamchef der USA bis nach dieser WM im Sommer unter Vertrag. Gleichzeitig gibt es Gegenwind: Mehrere Spurs-Fan-Gruppen sollen den Klub aufgefordert haben, eine mögliche De-Zerbi-Verpflichtung zu überdenken, wegen seiner Unterstützung für Mason Greenwood in dessen Zeit als Marseille-Trainer.

Der 46-Jährige ist verfügbar, nachdem er Marseille im Februar verlassen hat. Noch in der Vorwoche hatte Sky Sport Italia berichtet, dass De Zerbi vor Saisonende keinen Klub übernehmen wolle, um seine Optionen für den Sommer zu prüfen.

Nun deutet vieles auf einen Sinneswandel hin. Tottenham steht nur einen Platz und einen Punkt über der Abstiegszone, bei sieben verbleibenden Premier-League-Spielen. Das nächste Premier-League-Spiel der Spurs findet am 12. April in Sunderland statt (live auf Sky Sport Premier League – streame mit Sky X).

Zuletzt in Marseille tätig – zuvor große Erfolge mit Brighton

De Zerbi war zuvor knapp zwei Jahre lang bei Brighton & Hove Albion tätig und führte den Klub 2022/23 mit Rang sechs zur besten PL-Platzierung der Vereinsgeschichte sowie zur ersten Europacup-Qualifikation. Nach einer Saison mit Platz elf und dem Einzug ins Europa-League-Achtelfinale verlängerte er seinen Kontrakt bei Brighton nicht.

Im Sommer 2024 übernahm er bei Olympique Marseille, ehe es zuletzt zur einvernehmlichen Trennung kam. Das Aus in der Champions-League-Ligaphase und eine 0:5-Niederlage bei Paris Saint-Germain in der Ligue 1 wurden dem Taktikfuchs zum Verhängnis.

(Red.)

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