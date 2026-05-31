Hypo NÖ zum 48. Mal Frauen-Meister

Hypo Niederösterreich hat sich den sechsten Meistertitel in Folge in der Handball-Frauen-Liga gesichert. Die Niederösterreicherinnen setzten sich am Sonntag in Maria Enzersdorf gegen Atzgersdorf 28:21 (14:13) durch und entschieden die „best of three“-Serie vorzeitig 2:0 für sich. Das Auftaktspiel war mit 34:21 gewonnen worden. Hypo war zum 48. Mal in der Liga nicht zu schlagen, national war es bereits Titel Nummer 90, da auch 36 Cupsiege und sechs Supercup-Siege gelangen.

„Ich habe das Glück, meine Karriere mit einem Titel beenden zu können. Das macht großen Spaß“, sagte der scheidende Hypo-Coach Ferenc Kovacs. Der jüngste Titel sei aufgrund seines Karriereendes „sicher höher“ einzuschätzen als jene zuvor. Das Match sei nicht leicht gewesen. „Es war bis zum Schluss eine harte Partie, da macht der Sieg noch mehr Freude“, ergänzte der Ungar. Er will in Zukunft noch im Jugendbereich tätig sein. Den Stress, jedes Jahr mit Hypo Meister werden zu müssen, erspart er sich so. „Ich will vor allem auch reisen und mehr Zeit in Ungarn bei der Familie verbringen“, kündigte Kovacs an.

Die unterlegenen Wienerinnen wollen nächste Saison den nächsten Anlauf nehmen. „Verlieren tut immer weh, aber es wird jedes Jahr ein bisschen knapper. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr Meister werden können“, sagte Atzgersdorfs Lea Kofler.

(APA)/Beitragsbild: GEPA