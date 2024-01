Juventus setzt Inter weiter unter Druck

Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin bleibt Spitzenreiter Inter Mailand in der Serie A auf den Fersen.

Die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri gewann am Sonntag bei der abstiegsgefährdeten US Salernitana in Überzahl mit 2:1 (0:1) und verkürzte den Rückstand auf den Rivalen auf zwei Punkte.

Samuel Iling-Junior (65.) und Dusan Vlahovic (90.+1) drehten die Partie für Juve, das Salernitana erst drei Tage zuvor in der Coppa Italia mit 6:1 abgefertigt hatte. Die Turiner haben nach 19 Spielen nun 46 Zähler auf dem Konto, Inter 48. Giulio Maggiore hatte die Gastgeber in Führung (39.) geschossen. Nach dem Seitenwechsel sah der Torschütze dann aber Gelb-Rot (53.).

Inter tat sich am Samstag beim 2:1 (1:0) gegen Hellas Verona überraschend schwer. Davide Frattesi (90.+3) brachte die Gastgeber in einer dramatischen Nachspielzeit in Führung, Thomas Henry (90.+10) vergab mit einem Foulelfmeter an den Pfosten den Ausgleich für Verona.

(SID)

Bild: Imago