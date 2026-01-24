K.O. in der Nachspielzeit! Liverpool verliert in Bournemouth

Der FC Liverpool hat in der englischen Premier League den nächsten Rückschlag kassiert.

Der Meister kam beim formschwachen AFC Bournemouth nach einem 0:2-Rückstand zwar zurück, kassierte dann aber mit der letzten Aktion der Partie noch den Treffer zum 2:3 (1:2). Die Reds warten nach einem erneut ideenlosen und fehleranfälligen Auftritt in der Liga nun seit schon fünf Spielen auf einen Sieg.

Der frühere Leverkusener Amine Adli, mit Florian Wirtz Teil der Double-Gewinner der Werkself, traf in der fünften Minute der Nachspielzeit aus dem Gewühl heraus zum umjubelten Dreier der Cherries, dem erst zweiten aus den letzten 14 Begegnungen. Zuvor hatten Virgil van Dijk (45.+1) und der ehemalige Salzburger Dominik Szoboszlai (80.) die Führung der Gastgeber durch Evanilson (26.) und Alejandro Jimenez (33.) ausgeglichen.

Liverpool droht Tabellen-Absturz

Wirtz stand über die volle Distanz auf dem Platz, viel gelang ihm aber nicht. Auch Mohamed Salah, der in der Champions League unter der Woche bei Olympique Marseille (3:0) sein Comeback gegeben hatte und erneut in der Startelf stand, brachte keine Kreativität in die lahmende Offensive. Der Mannschaft von Teammanager Arne Slot, die zuvor immerhin 13 Pflichtspiele nicht verlor, droht nun der Sturz von Platz vier auf acht.

Am kommenden Mittwoch hoffen die „Reds“ in der CL gegen Qarabag auf Wiedergutmachung – das Match ist ab 21 Uhr LIVE & EXKLUSIV bei Sky Sport Austria zu sehen!

(SID/Red.)

Beitragsbild: Imago.