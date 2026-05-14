Kane träumt vom WM-Titel: „Die Erwartungen sind hoch“

60 Jahre ohne Titel voller Schmerz sollen für Harry Kane und die englische Fußball-Nationalmannschaft in diesem Sommer endlich zuende gehen – mit dem zweiten WM-Triumph nach 1966.

„Die Erwartungen sind jetzt hoch“, sagte der Kapitän der Three Lions im Gespräch mit dem Weltverband FIFA: „Wenn man zweimal im EM-Finale steht und ein WM-Halbfinale spielt, erwarten die Leute, dass man das nächste Mal gewinnt. Das wissen wir und darauf müssen wir vorbereitet sein.“

Weltmeister! Kane weiß, „wie sehr sich jeder englische Fan nach diesem Moment sehnt. Wir alle hoffen, Teil dieser Geschichte zu werden und unsere Namen darin zu verewigen. Aber wir wissen auch, dass noch ein langer Weg vor uns liegt. Es wird viel Verzicht und harte Arbeit brauchen. Und genau dazu sind wir bereit.“

Verschossener Elfmeter 2022 „ein wirklich schwerer Moment“

2018 schieden der Superstar von Bayern München und seine Kollegen im Halbfinale gegen Kroatien (1:2 n.V.) aus, 2022 war im Viertelfinale Endstation, als Kane gegen Frankreich (1:2) einen Foulelfmeter über das Tor schoss. „Das war persönlich ein wirklich schwerer Moment in meiner Karriere“, sagte er: „Ich musste mental extrem stark sein, um das zu verarbeiten – und das war ich. Am Ende hatte ich fast das Gefühl, dass es mich zu einem besseren Spieler gemacht hat.“

Jetzt freue er sich „riesig“ auf seine dritte WM. „Die Tatsache, dass wir so oft so nah dran waren, motiviert mich enorm, wieder dort hinzukommen und diesen einen Schritt weiterzugehen“, sagte Kane, der mit England auch die EM-Finals 2021 gegen Italien (2:3 i.E.) und 2024 gegen Spanien (1:2) verlor.

Zum Trumpf der Auswahl von Trainer Thomas Tuchel soll der über Jahre gewachsene Teamgeist werden. In der Mannschaft „versteht wirklich jeder jeden, alle sind offen miteinander und wir alle wissen, wofür wir kämpfen“, sagte Kane. England spielt bei der WM in Gruppe L gegen Kroatien, Ghana und Panama.

(SID) / Bild: Imago