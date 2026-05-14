Kaufoption gezogen: LASK verlängert mit Leistungsträger

Der LASK hat den Vertrag mit Innenverteidiger Joao Tornich verlängert. Wie die Linzer mitteilten, wurde beim Brasilianer die Kaufoption gezogen und der Vertrag bis 2029 verlängert.

Tornich kam im vergangenen Sommer per Leihe vom portugiesischen Verein Portimonense SAD nach Linz und etablierte sich schnell als Stammspieler im Team von Trainer Dietmar Kühbauer. Der 23-Jährige stand bislang in 28 Pflichtspielen für die „Athletiker“ auf dem Feld, dabei gelang ihm ein Treffer.

VIDEO: Tornich erzielt Premierentreffer für den LASK

„Wir sind sehr froh, dass wir Joao Tornich langfristig an den LASK binden konnten. Er hat von Beginn an gezeigt, ein wichtiger Stabilisator für unsere Defensive zu sein, der mit seiner Kopfballstärke, seinem Zweikampfverhalten und seiner Physis unheimlich wichtig für unser Spiel ist. Darüber hinaus ist er noch ein junger Spieler, der bei uns die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen kann“, sagt LASK-Sportdirektor Dino Buric zur Personalie.

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