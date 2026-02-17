Nur knapp drei Wochen nach dem spektakulären Sieg gegen Real Madrid muss Benfica im Playoff der UEFA Champions League wieder gegen die Königlichen bestehen (heute ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit Sky X live). Das Team von Trainer Jose Mourinho kann aus dem letzten Duell aber Hoffnung schöpfen. Keeper Anatoliy Trubin blickt auf seinen spektakulären Treffer gegen Real zurück.

Beim spektakulären 4:2 in der Ligaphase entfaltete sich der ganze Wahnsinn des neuen CL-Modus. Der ukrainische Keeper avancierte mit seinem Last-Second-Kopfball in der Nachspielzeit (90.+8) zum Helden.

„Als wir unseren Freistoß hatten, sah ich, wie der Trainer mir signalisierte, nach vorne zu gehen. In diesem Moment habe ich verstanden, dass wir noch ein Tor brauchen, um weiterzukommen“, blickt Trubin auf das Duell mit den Königlichen zurück.

Trubin über Treffer: „Am Ende perfekt aufgegangen“

„Ich kann immer noch nicht realisieren, dass es wirklich passiert ist“, so Trubin weiter. „Ich habe nicht darüber nachgedacht, ob ich das Duell gewinnen werde. Am Ende ist es aber perfekt aufgegangen.“

Auch Benfica-Coach Mourinho blickt auf das historische Tor zurück: „Das war eindeutig ein Alles-oder-Nichts-Moment. Das war der Moment, alles zu riskieren und einfach alles auf eine Karte zu setzen. Trubin ging nach vorne und erzielte dieses unglaubliche Tor. Das reicht aus, um einen den Verstand verlieren zu lassen.“

VIDEO-Highlights: Benfica – Real Madrid

Die Playoff-Spiele der UEFA Champions League heute ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame die Spiele mit Sky X live!

Bild: Imago