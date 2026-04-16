Kasper und Red Wings kassieren Debakel im NHL-Saisonfinish

Die Detroit Red Wings haben die Saison in der National Hockey League (NHL) mit einem Debakel beendet.

Marco Kasper und Co. gingen am Mittwoch bei den Florida Panthers in Sunrise mit 1:8 unter und kassierten die achte Niederlage in den jüngsten zehn Spielen. Beide Teams hatten keine Chance mehr auf die Playoffs. Vergangene Saison hatte Florida noch den Stanley Cup gewonnen. Kasper blieb ohne Scorerpunkt, er brachte es in 81 Saisonpartien auf neun Tore und zehn Assists.

(APA) / Bild: Imago