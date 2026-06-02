„Keine Eile“: Ancelotti bleibt bei Neymar zuversichtlich

Brasiliens Trainer Carlo Ancelotti hat es nicht eilig, Superstar Neymar nach seiner Wadenverletzung einzusetzen. „Er macht Fortschritte, es läuft gut, wir haben keine Eile“, sagte der 66-Jährige am Dienstag, nachdem die brasilianische Nationalmannschaft in den USA eingetroffen war.

Im Rahmen des WM-Testspiels Brasiliens gegen Panama (6:2) am Montag hatte Ancelotti erklärt, dass er mit einer Rückkehr Neymars im ersten oder zweiten Gruppenspiel rechne. Der 34 Jahre alte Stürmer fehlt der Mannschaft seit vergangener Woche aufgrund einer Muskelverletzung an der Wade. Auch die Generalprobe gegen Ägypten (6. Juni) wird er verpassen.

Trotz einer weniger überzeugenden Qualifikation mit Rang fünf in der südamerikanischen Ausscheidung und des aktuell angeschlagenen Routiniers sei Brasilien bei der WM (11. Juni bis 19. Juli) eine ernstzunehmende Größe: „Wir wollen mit unseren Gegnern konkurrieren, versuchen, unser Bestes zu geben, hart zu arbeiten – jeder weiß, welche Erwartungen es an Brasilien gibt“, sagte Ancelotti: „Es gibt einige starke Teams, aber ich denke, Brasilien kann mit jedem mithalten“.

Neymars WM-Nominierung kam durchaus überraschend, da er fast drei Jahre nicht mehr für Brasilien gespielt hatte. Zudem war er in den letzten Spielzeiten immer wieder von Verletzungen geplagt. Für den Rekordtorschützen der Selecao (79 Treffer) ist es seine vierte Weltmeisterschaft.

Brasilien bestreitet am 13. Juni gegen Marokko in New Jersey sein WM-Auftaktspiel. Die weiteren Vorrundengegner sind Haiti und Schottland.

(SID) / Bild: Imago