Wegen Ebola: WM-Test der DR Kongo in Spanien abgesagt

Aus Vorsicht vor der Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo wurde das WM-Testspiel zwischen der kongolesischen Nationalmannschaft und Chile in Spanien abgesagt. Das gab Juan Franco, der Bürgermeister von La Linea de la Concepción, am Dienstag bekannt. Das Vorbereitungsspiel sollte am 9. Juni in der Stadt an der Grenze zu Gibraltar ausgetragen werden.

„Ich habe soeben das Dekret unterzeichnet, mit dem das für den kommenden 9. Juni im städtischen Stadion geplante Spiel zwischen den Nationalmannschaften der Demokratischen Republik Kongo und Chiles nicht genehmigt wird“, erklärte Franco in einer von seinem Rathaus verbreiteten Tonaufnahme. Der Bürgermeister von La Linea begründete seine Entscheidung mit „gesundheitlicher Vorsicht“ und folgte damit den Empfehlungen des Gesundheitsdienstes der Regionalregierung von Andalusien.

Der Ebola-Ausbruch war am 15. Mai in der Provinz Ituri im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo erklärt worden. Die Mannschaft der DR Kongo will ihr Quartier bei der WM (11. Juni bis 19. Juli) in der US-Metropole Houston aufschlagen. Wenn das Team in die USA einreisen wolle, müssten sich alle Mitglieder für drei Wochen in einer „Blase“ isolieren, sagte zuletzt der WM-Verantwortliche des Weißen Hauses, Andrew Giuliani. In Houston trifft die kongolesische Mannschaft in Gruppe K am 17. Juni auf Portugal.

Auch Mexiko hatte am Samstag die Einreise für Menschen, die sich in den letzten 21 Tagen in Uganda, der Demokratischen Republik Kongo oder im Südsudan aufgehalten haben, eingeschränkt. Im mexikanischen Guadalajara trifft die DR Kongo auf Kolumbien (24. Juni), im Anschluss geht es in Atlanta gegen WM-Debütant Usbekistan (28. Juni).

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