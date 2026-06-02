Belgien gewinnt WM-Test in Kroatien

Im Duell zweier WM-Teilnehmer hat Belgien ein Testspiel bei enttäuschenden Kroaten gewonnen. Beim 2:0 (1:0) in Rijeka erzielten Youri Tielemans vom Europa-League-Sieger Aston Villa (38.) und der eingewechselte Romelu Lukaku (90.+6) die Treffer für die Roten Teufel.

Eine Riesenchance zum zwischenzeitlichen Ausgleich für die weitgehend ideenlosen Gastgeber vergab der 40 Jahre alte Luka Modric, der am glänzend reagierenden belgischen Weltklasse-Torhüter Thibaut Courtois scheiterte (43.).

Modric spielte nach einer Gesichtsverletzung im April weiter mit einer Maske. Kroatiens Trainer Zlatko Dalic schickte neben ihm und den weiteren Routiniers Ivan Perisic (37) und Mateo Kovacic (32) zunächst auch den bisherigen Hamburger Luka Vuskovic und Josip Stanisic vom FC Bayern aufs Feld. Nach einer guten Stunde nahm er insgesamt zehn Wechsel vor. Der neu ins Spiel gekommene Ex-Paulianer Ante Budimir traf mit einem Kopfball die Latte des belgischen Tores (61.).

Bei den Belgiern, die seit nun zwölf Spielen unbesiegt sind, kam unter anderem der Frankfurter Arthur Theate zum Einsatz. Torschütze Tielemans spielte in der Offensive neben Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo), dem 34 Jahre alten Kevin De Bruyne SSC Neapel) und Jeremy Doku (Manchester City). Auch Trainer Rudi Garcia nahm ab Mitte der zweiten Halbzeit zahlreiche Wechsel vor, er brachte dabei unter anderem Lukaku für De Ketelaere.

Nach einem weiteren Test gegen Tunesien am Samstag in Brüssel spielt Belgien bei der WM in Gruppe G zunächst am 15. Juni in Seattle gegen Ägypten, danach noch gegen Iran und Neuseeland. Kroatien trifft gleich zum Auftakt in der Gruppe L auf England (17. Juni), Spielort ist Arlington bei Dallas. Die weiteren Gegner sind Ghana und Panama. Zuvor absolviert der WM-Finalist von 2018 am Sonntag noch ein Testspiel gegen Slowenien.

(SID) / Bild: Imago