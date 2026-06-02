LASK verpflichtet neuen Linksverteidiger

Der LASK hat sich die Dienste von Verteidiger Yvan Dibango gesichert. Der 24-jährige Linksfuß wechselt ablösefrei vom ukrainischen Erstligisten Kryvbas Kryvyi nach Linz und unterschreibt bei den Oberösterreichern einen Vertrag bis Sommer 2029.

Dibango war knapp vier Jahre in der Ukraine aktiv und absolvierte dort in der vergangenen Saison 19 Ligaspiele. Insgesamt kam er für Kryvbas auf 96 Pflichtspiele, in denen er ein Tor und 15 Assists verbuchte. Gelegentlich führte er sein Team zudem als Kapitän aufs Feld.

Vor seinem Engagement in der Ukraine spielte der Kameruner unter anderem für FCI Levadia in Estland sowie Isloch Minsk in Belarus und in seiner Heimat für Dragon Club de Yaoundé. International kam er zudem bei der U20-Afrikameisterschaft zum Einsatz.

Dibango ist der zweite Neue beim LASK nach ÖFB-Teamspieler Alessandro Schöpf. Zudem haben die Linzer die bisherigen Leihspieler Joao Tornich und Krystof Danek fix verpflichtet.

„Mit Yvan Dibango konnten wir einen physisch starken Spieler für uns gewinnen, der auf der linken Außenbahn sowohl in der Fünfer-, als auch in der Viererkette flexibel einsetzbar ist. Er bringt nicht nur ein sehr gutes Zweikampf- und Defensivverhalten mit, sondern schaltet sich auch häufig in die Offensive ein und ist in der Lage, Akzente nach vorne zu setzen. Wir haben seine Entwicklung mit großem Interesse verfolgt und freuen uns, dass sich Yvan nun für uns entschieden hat“, sagte Sportdirektor Dino Buric.

„Ich kann es kaum erwarten, das erste Mal hier in der Raiffeisen Arena vor den LASK-Fans zu spielen. Wir hatten sehr gute Gespräche, ich bin überzeugt, dass der LASK der ideale Verein ist, um mich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen zu können. Ich freue mich schon, meine künftigen Teamkollegen kennenzulernen“, sagte Dibango.

(red./APA) Bild: LASK