„Klarerer Auftritt“: Red Bull Salzburg stellt neues Vereinslogo vor

Neben den Vorbereitungen auf die kommende Saison hat der FC Red Bull Salzburg die Spielpause auch für eine Überarbeitung seines Klub-Logos genutzt.

Das bestehende Design wurde dabei in mehreren Details angepasst. Nach Klubangaben soll die Weiterentwicklung die Handhabung des Logos über verschiedene Einsatzbereiche hinweg erleichtern und für eine einheitlichere Darstellung sorgen. Die grundlegenden Elemente des Markenauftritts bleiben erhalten, die Anpassungen sind vor allem auf eine zeitgemäße und flexible Nutzung sowie einen klareren Auftritt ausgerichtet.

Das neue Salzburg-Logo

Beitragsbild: GEPA