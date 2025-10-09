LASK gewinnt Testspiel gegen FAC

Der LASK feiert am Tag der Kühbauer-Bestellung zum neuen Cheftrainer einen 2:0-Testspielsieg gegen den Zweitligisten Floridsdorfer AC.

Emmanuel Michael (19.) und Christoph Lang (30.) sorgten in Pasching in Hälfte eins für die beiden Treffer der Linzer.

LASK-Interimstrainer Maximilian Ritscher: „Das Testspiel hat seinen Zweck vollauf erfüllt. Wir wollten auch jenen Spielern, die zuletzt weniger Spielzeit erhalten hatten, die Chance geben, sich zu zeigen. Speziell mit der ersten Hälfte war ich sehr zufrieden, die zweite Halbzeit war ebenfalls in Ordnung. Wir haben versucht, die Dinge inhaltlicher Natur auf den Platz zu bringen und konnten im körperlichen Bereich einen Schritt nach vorne machen, von daher war es eine gute Einheit.“

