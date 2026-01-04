Last-Minute-Ausgleich! Rückschlag für ManCity gegen Chelsea

Manchester City droht den Anschluss an Premier-League-Leader FC Arsenal zu verlieren: Das Team von Coach Pep Guardiola verpasst nach dem späten 1:1-Ausgleichstor den Sieg gegen den FC Chelsea.

Tijjani Reijnders erzielt in der 42. Minute den Führungstreffer, erst in der vierten Minute der Nachspielzeit sorgt Enzo Fernandez für das Ausgleichstor der „Blues“. Die „Citizens“ liegen bereits sechs Punkte hinter den „Gunners“. Chelsea zeigt damit kurz nach der Trennung von Coach Enzo Maresca zu Neujahr auf, verpasst aber den erhofften ersten Erfolg nach nun vier sieglosen Spielen.

Für die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola war es dagegen ein neuerlicher Dämpfer: Bereits zum Jahreseinstand hatte ManCity beim 0:0 beim AFC Sunderland gepatzt.

Haaland trifft gegen Chelsea nur die Stange

Im ersten Spiel seit dem Rauswurf von Trainer Enzo Maresca setzte Chelsea unter Interimscoach Calum McFarlane auf Defensive. Dennoch gelang es Tijjani Reijnders, die Abwehr der Gäste mit einem sehenswerten Schuss ins obere kurze Eck zu überwinden. Kurz zuvor hatte Erling Haaland die Stange getroffen. Nach der Pause riskierte Chelsea mehr und wurde dafür in der 94. Minute belohnt, als Enzo Fernandez den Ball über die Linie stocherte.

Chelsea hatte sich am Neujahrstag von Maresca getrennt. Laut Medienberichten sollen angebliche Gespräche des Italieners mit Manchester zu den Gründen für die Trennung gehört haben. Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, Maresca könne Guardiola im Sommer beerben.

(Red./APA/SID.)

Beitragsbild: Imago.