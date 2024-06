Lewandowski-Comeback gegen Österreich geplant

Polens Nationaltrainer Michal Probierz geht von einer Rückkehr von Stürmerstar Robert Lewandowski im zweiten EM-Gruppenspiel aus.

„Wir haben mit dem Doktor gesprochen. Wahrscheinlich wird Robert Lewandowski im nächsten Spiel dabei sein“, sagte Probierz am Sonntag vor dem ersten Gruppenspiel der Polen gegen die Niederlande. Am Freitag (18.00 Uhr) geht es in Berlin gegen Österreich.

Lewandowski zog sich in dieser Woche im Test gegen die Türkei einen Muskelfaserriss zu. Sein Comeback wird nun ein Wettlauf gegen die Zeit. „Wenn dein stärkster Mann und Topspieler wegbricht, ist das immer eine Schwächung. Vor allem für die Polen, die nicht so wahllos in dieses Regal greifen können“, sagte TV-Experte Michael Ballack.

(sport.sky.de/Red.)

Beitragsbild: Imago.