Liensberger am Semmering auf Podestkurs – Rast führt im Slalom

Hoffnung auf den nächsten ÖSV-Podestplatz am Semmering nach dem ersten Slalom-Durchgang: Katharina Liensberger hat als Dritte nach Lauf eins gute Chancen auf ein Top-drei-Ergebnis.

Mit 0,34 Sekunden Rückstand auf die Führende Camille Rast wahrt sie ihre Chance auf das nächste ÖSV-Heim-Podest. Dazwischen liegt Lara Colturi nur neun Hundertstelsekunden hinter der Schweizer Technikspezialistin auf Rang zwei.

„Es war kein absoluter Sensationslauf, aber es ist eine gute Ausgangslage“, meinte Liensberger, die im Olympia-Winter bisher nicht in Fahrt gekommen war. In einem Lauf mit riesigen Zeitabständen nützte die 28-Jährige den Vorteil von Startnummer eins gut aus, sie ist auf gutem Weg zu ihrem besten Saisonergebnis im alpinen Ski-Weltcup.

Hinter der Vierten Mikaela Shiffrin (+0,54 Sekunden), deren Erfolgsserie zu reißen droht, darf auch Katharina Truppe als Fünfte auf ein Topresultat hoffen (+0,66). Katharina Gallhuber ist mit 3,61 Sekunden Rückstand weit hinter den Top Ten. Katharina Huber und Franziska Gritsch fielen bei den schwierigen Bedingungen aus.

Liensberger: Olympia-Saison ein „Highlight für mich“

(Red./APA.)

Beitragsbild: GEPA.