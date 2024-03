Liverpool stürmt mit Show ins Viertelfinale

Der FC Liverpool ist am Donnerstagabend erneut über Sparta Prag hinweggefegt und mit einem Gesamtscore von 11:2 ins Viertelfinale der UEFA Europa League eingezogen. Nach dem 6:1-Sieg im Rückspiel betonte Verteidiger Conor Bradley, man wolle Trainer Jürgen Klopp am Saisonende gebührend verabschieden.

„Wir wollen jede Trophäe gewinnen, die wir für ihn holen können.“ Bayer Leverkusen stolperte hingegen beinahe über Karabach Agdam, entkam dem Aus aber durch Tore in der Nachspielzeit.

Leverkusen dreht Spiel gegen Qarabag erneut

Patrik Schick sorgte mit einem späten Doppelpack (93.,97.) für Aufatmen beim deutschen Liga-Spitzenreiter, der wie schon im Hinspiel einen 0:2-Rückstand gegen das Team aus Aserbaidschan aufholen musste und dies auch ein zweites Mal erfolgreich hinbekam. „Es gibt Leute, die von Glück reden. Aber wenn man es schon acht oder neun Mal geschafft hat, ist es kein Glück“, sagte Bayers Mittelfeldmotor Granit Xhaka. „Wir glauben an uns bis zum Schluss und zeigen eine Mentalität, die ist unfassbar.“

HIGHLIGHTS | Bayer Leverkusen – Qarabag | Achtelfinal-Rückspiel

Die Leverkusener haben nun in 37 Pflichtspielen elf Treffer in der 90. Minute oder danach erzielt. Keines der 37 Spiele ging verloren. „So häufig in der Nachspielzeit das Ding noch zu ziehen, brauche ich nicht. Und das brauchen auch viele Zuschauer nicht, die Herzen haben heute doch das ein oder andere Mal gestockt. Natürlich sind solche Siege geil, aber ich nehme lieber ein 3:0“, meinte Robert Andrich.

Liverpool-Gala im Zeichen von Klopp

Ein Vorbild diesbezüglich könnte Liverpool sein, die Engländer fertigten Prag nach dem 5:1 im Hinspiel in der Retourpartie mit 6:1 ab. „Es hat uns sichtlich Spaß gemacht, Fußball zu spielen, und wir haben auch schon früh einige fantastische Tore erzielt“, sagte Klopp, der sein Traineramt am Saisonende zurücklegt. Seine Spieler wollen ihm jedenfalls „den bestmöglichen Abschied“ bereiten, wie Bradley erklärte.

„Er war der einzige Trainer, den ich in diesem Verein kannte, deshalb ist es traurig, dass er uns verlässt“, sagte der 20-Jährige. Nach dem Sieg im Ligacup geht es für Liverpool noch um die Meisterschaft in der Premier League, den FA-Cup und eben die Europa League.

