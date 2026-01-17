Trotz des nächsten Treffers von Florian Wirtz und drückender Überlegenheit kommt der englische Fußballmeister FC Liverpool im neuen Jahr nicht in Schwung. Oliver Glasners Crystal Palace verlor indes in Sunderland 1:2.

Die Reds mussten sich an der Anfield Road nach einer Führung mit einem 1:1 (1:0) gegen den Tabellenvorletzten FC Burnley begnügen, für den LFC war es in der Premier League das vierte Remis nacheinander.

Wirtz (43.) brachte Liverpool mit einem wuchtigen Abschluss in den Winkel in Führung, es war sein dritter Ligatreffer. Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai hatte zuvor einen Foulelfmeter an die Latte geschossen (32.). Marcus Edwards (65.) bestrafte das Team von Arne Slot, das zahlreiche Chancen liegen ließ.

Liverpool-Vorsprung auf ManUtd schmilzt

„Das ist sehr frustrierend, es fühlt sich an wie eine Niederlage“, sagte Wirtz. Er fühle sich inzwischen aber „richtig wohl“, betonte der 22-Jährige, der auf der Insel mit Startschwierigkeiten zu kämpfen hatte: „Wir verstehen uns auf dem Platz viel besser, und das merke ich. Das gibt mir mehr Selbstvertrauen, so macht es noch mehr Spaß zu spielen.“

Liverpool blieb zwar auf dem vierten Platz, der Vorsprung auf Manchester United im Rennen um die Champions-League-Ränge beträgt aber nur noch einen Zähler. Die Red Devils hatten am Mittag bei der Premiere ihres neuen Trainers Michael Carrick das Derby gegen Manchester City mit 2:0 (0:0) gewonnen.

Glasner verliert nach Abschieds-Ankündigung

Eine Niederlage setzte es für Crystal Palace am Tag nach dem verkündeten Rückzug von Coach Oliver Glasner. Der scheidende FA-Cup-Sieger unterliegt dem AFC Sunderland mit 1:2. Palace ging im ersten Spiel nach Glasners Abschiedsankündigung leer aus und bei Aufsteiger Sunderland trotz 1:0-Führung durch Yeremy Pino als Verlierer vom Platz. Die Londoner warten nun seit zehn Pflichtspielen auf einen Sieg. In der Tabelle belegt man derzeit Rang 13.

Glasner bestätigt Palace-Aus: „Suche nach neuer Herausforderung“

