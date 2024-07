Mailand oder Madrid? Topklubs buhlen um Dortmunds Füllkrug

Niclas Füllkrug steht jetzt auch bei Atletico Madrid auf der Liste. Wenn es nach dem BVB und Neu-Trainer Nuri Sahin geht, dann soll der Stürmer aber in Dortmund bleiben. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.

Nach dem AC Mailand hat nun ein weiterer europäischer Topklub ein Auge auf Niclas Füllkrug geworfen. Nach Sky-Informationen ist der Stürmer von Borussia Dortmund ein Kandidat bei Atletico Madrid.

Die Colchoneros suchen nach dem Wechsel von Europameister und Spanien-Kapitän Alvaro Morata zu Milan einen neuen Angreifer für die vorderste Reihe. Dem Vernehmen nach mag Atletico-Trainer Diego Simeone das Profil von Füllkrug: kopfballstark, wuchtig, Mentalität, ein klassischer Stürmer.

Allerdings wäre die Dortmunder Wunschlösung und die von BVB-Coach Nuri Sahin, sowohl mit Neuzugang Serhou Guirassy als auch mit Füllkrug in die neue Saison zu gehen. Noch ist keine Entscheidung bezüglich der Zukunft des DFB-Kickers gefallen.

Grundsätzlich ist Füllkrug keiner, der den Konkurrenzkampf scheut. Sein Plan sieht vor, noch mindestens ein weiteres Jahr für den BVB aufzulaufen. Der Guirassy-Transfer soll den 31-Jährigen dennoch irritiert haben. Immerhin hat der gebürtige Hannoveraner die persönlich beste Saison seiner bisherigen Karriere gespielt.

In der vergangenen Spielzeit kam Füllkrug auf zwölf Tore in 29 Bundesliga-Partien. Dazu traf der 31-Jährige in der Champions League dreimal in 13 Spielen und verbuchte bei der UEFA EURO 2024 zwei Treffer in fünf Einsätzen.

„Natürlich habe ich auch schon mit Niclas gesprochen, auch vor der Verpflichtung von Serhou. Das ist ganz normal, man ist auch im Austausch mit den Nationalspielern“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Sonntag im Rahmen der Dortmunder Asienreise in einer Medienrunde in Bangkok. „Ich erlebe die Jungs allesamt sehr ambitioniert. Am Ende wollen wir erfolgreich sein als Borussia Dortmund, es geht um die Ziele des Klubs. Und dazu gehört eine Konkurrenzsituation, die gehört auch dazu. So habe ich ‚Fülle‘ auch wahrgenommen.“

Fakt ist: Der Klub plant mit Füllkrug und will ihn nicht abgeben. Eher sollen Sebastien Haller und Youssoufa Moukoko im Sturm Platz machen. Klar ist aber auch: Trudelt ein Mega-Angebot für Füllkrug ein, dann würde der BVB ins Grübeln geraten.

Aktuell weilt der Angreifer noch im Urlaub. Ende Juli stößt Füllkrug zum BVB dazu und wird dann noch einmal mit allen Beteiligten sprechen.

