Mainoo vor Verlängerung bei United

Kobbie Mainoo wird einen neuen Vertrag (ohne Ausstiegsklausel) bei Manchester United bis 2031 unterschreiben.

Sky Sports News hatte bereits im März berichtet, dass der Mittelfeldspieler kurz vor einer vollständigen Einigung über einen neuen Vertrag stand. United möchte, dass Mainoos neue Vertragsbedingungen seine Entwicklung und seinen aktuellen Status in der ersten Mannschaft besser widerspiegeln.

Der 21-Jährige stammt aus dem Nachwuchs der Red Devils steht seit 2023 im Profikader. Seitdem absolvierte Mainoo 98 Pflichtspiele für den Verein, erzielte sieben Tore und steuerte fünf Vorlagen bei. Für England bestritt der talentierte Mittelfeldakteur bislang zwölf Partien und wurde 2024 Vize-Europameister.

(Red.)

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