„Mangelndes Fairplay!“: Elfenbeinküste von DFB-Team enttäuscht

Deutschland gewinnt gegen die Elfenbeinküste mit 2:1, doch Trainer Emerse Fae kritisiert mangelndes Fairplay. Besonders eine Szene um Nathaniel Brown sorgt für Diskussionen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste mit 2:1 gewonnen und zieht als Gruppensieger in die K.o.-Runde ein. Matchwinner war Deniz Undav mit zwei Toren. Doch nach Abpfiff rückte nicht nur das Ergebnis in den Fokus. Elfenbeinküste-Trainer Emerse Fae kritisierte öffentlich das Verhalten von Deutschlands Nathaniel Brown.

Auslöser war eine Szene um den Ivorer Wilfried Singo. Der Verteidiger verletzte sich rund zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit und spielte den Ball folglich bewusst ins Aus. Statt die Kugel anschließend der Elfenbeinküste zurückzugeben, wollte Brown mit einem Einwurf einen deutschen Angriff einleiten.

Fae reagierte deutlich. Er forderte mehr Fairplay von Deutschland und bezeichnete die Aktion als enttäuschend. „Ich habe ihm [Brown, Anm. d. Red.] gesagt, er solle bescheiden bleiben“, erklärte der Coach nach dem Spiel gegenüber Reportern. „Wir hätten uns gewünscht, dass sie uns den Ball zurückgeben, als Singo sich verletzt hat. Sie sind eine große Fußball-Nation, und wir nehmen uns ein Beispiel an ihnen, daher war ich von ihrem mangelnden Fairplay enttäuscht.“ Diese Aussage wiederholte er auch auf der Pressekonferenz auf Nachfrage von Sky Sport.

Elfenbeinküste bietet Deutschland die Stirn

Sportlich zeigte die Elfenbeinküste eine starke Partie und bot dem DFB-Team die Stirn. Star-Spieler Franck Kessie hatte die Ivorer nach einer halben Stunde in Führung gebracht. Deutschland drehte das Spiel später durch einen Doppelpack von Undav (68., 90.+4).

Dadurch verpassten die Westafrikaner vorzeitig den Einzug in die K.o.-Runde. Trotzdem bleibt die Ausgangslage klar: Ein Sieg gegen Curacao reicht zum Weiterkommen. Deutschland währenddessen steht nach dem Remis zwischen Ecuador und Curacao (0:0) bereits als Gruppensieger fest.

Beitragsbild: Imago