Marokko muss bei WM auf zwei Schlüsselspieler verzichten

Marokko hat unmittelbar vor Beginn der Fußball-WM zwei verletzte Schlüsselspieler austauschen müssen.

Linksaußen Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) und Innenverteidiger Nayef Aguerd (Olympique Marseille) wurden beim Halbfinalisten von 2022 aus der Kaderliste gestrichen. Ezzalzouli hatte im letzten WM-Test gegen Norwegen (1:1) eine Knieverletzung erlitten, Aguerd wurde nach einer Leisten-Operation nicht rechtzeitig fit.

Trainer Mohamed Ouahbi reagierte mit der Nachnominierung von Amine Sbai (Angers SCO) und Marwane Saadane (Al-Fateh SC). Marokko startet am Sonntag mit dem Topspiel gegen Brasilien ins Turnier.

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