Meister und Aufstieg mit Schalke: Keeper Fraisl beendet Karriere

Der österreichische Torhüter Martin Fraisl hat sein Karriereende bekannt gegeben. Der 32-Jährige spielte unter anderem für Schalke 04, Arminia Bielefeld, FC Midtjylland und zuletzt CD Mafra in Portugal.

Sein wohl größtes Karriere-Highlight feierte Fraisl 2022 mit Schalke 04, als er als Stammkeeper die Knappen zur Zweitliga-Meisterschaft und zum Aufstieg in die deutsche Bundesliga führte.

Fraisl nach Meistertitel mit Schalke 2022 im Sky-Interview

Fraisl, der in seiner Laufbahn in sechs Ländern aktiv war, sorgte 2018 als Torhüter des FAC Wien mit einem Treffer gegen Kapfenberg für Aufsehen. Zudem stand er bei vier Länderspielen des österreichischen Nationalteams im Kader, kam jedoch nicht zum Einsatz.

FAC-Keeper Martin Fraisl trifft gegen Kapfenberg

Auf Instagram schreibt Fraisl: „Heute endet ein Kapitel, das mein ganzes Leben geprägt hat. Ich beende mit dem heutigen Tag meine aktive Fußballkarriere.“ Damit geht eine bewegte Laufbahn eines Spätstarters zu Ende, der sich mit Leidenschaft und Einsatzbereitschaft bis an die Spitze gearbeitet hat.

