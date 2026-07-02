Der Wechsel von ÖFB-Teamverteidiger Michael Svoboda in die Premier League ist offiziell! Der Venezia-Kapitän wechselt mit sofortiger Wirkung zu Brighton & Hove Albion FC.

Der WM-Teilnehmer unterschreibt einen Vierjahresvertrag und soll im Laufe des Sommers zu seinem neuen Team stoßen.

Michael with a message from America! 🤳 pic.twitter.com/YZIqjr5wqU — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 2, 2026

Fünf-Millionen-Ablöse für Svoboda

Schon gestern hatte sich der Defensivspezialist von seinem bisherigen Verein verabschiedet: „Es waren sechs wunderschöne Jahre, in denen Venedig mein Zuhause wurde, Jahre, in denen ich außergewöhnliche Menschen getroffen und Bindungen geknüpft habe, die ich für immer in meinem Herzen tragen werde“, schrieb Svoboda auf Instagram.

Der Premier-League-Klub aktiviert für den Transfer die Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro bei Venezia FC. Sky hatte bereits im Juni über die bevorstehende Einigung berichtet.