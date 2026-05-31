Milan-Gerüchte: Rangnick hält sich weiter bedeckt

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat sich zu den Spekulationen um seinen möglichen Wechsel zu AC Milan auch am Montag bedeckt gehalten.

Auf eine diesbezügliche Frage eines eigens aus Italien nach Wien angereisten Journalisten der „Gazzetta dello Sport“ meinte der Deutsche, er werde dieses Gerücht „weder bestätigen noch dementieren“. Sein Verhandlungspartner sei weiter der ÖFB, mit dem Verband sei er auch „in konkreten Gesprächen. Mehr kann ich dazu nicht sagen.“

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(APA) / Artikelbild: GEPA