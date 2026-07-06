Mit 21 Jahren: GAK-Spieler beendet Profikarriere

GAK-Profi Tim Paumgartner beendet im Alter von 21 Jahren seine Profilaufbahn. Der Mittelfeldspieler möchte beruflich einen neuen Weg einschlagen und hat den GAK daher um eine vorzeitige Auflösung seines Vertrages gebeten.

Beim GAK zeigt man Verständnis für die Entscheidung und legt Paumgartner keine Steine in den Weg. „Wir haben Tim damals zum GAK geholt, weil wir sehr viel in ihm gesehen haben. Er ist ein richtig guter, junger Fußballer. Die Situation, die sich für ihn jetzt ergeben hat, kann ich absolut nachvollziehen, und wir wollten ihm keine Steine in den Weg legen. So ist es zu dieser Vertragsauflösung gekommen. Für seinen neu eingeschlagenen Weg wünschen wir Tim nur das Beste“, sagte Sportdirektor Tino Wawra.

Paumgartner wurde in der Akademie von Red Bull Salzburg ausgebildet und war erst im vergangenen Sommer vom FC Liefering zum GAK gewechselt. Für die Grazer brachte er es in der zurückliegenden Saison auf sechs Bundesligaeinsätze.

Paumgartner vor Wechsel nach Grödig

Komplett seine Fußballschuhe an den Nagel hängen will Paumgartner aber noch nicht: Der 21-Jährige möchte seine Karriere im Amateurfußball fortsetzen und steht kurz vor einem Wechsel zu Regionalligist SV Grödig.

Paumgartner selbst sagt über seinen Abschied vom GAK: „Ich möchte mich beim Verein und bei Sportdirektor Tino Wawra bedanken, dass mein Wunsch Gehör gefunden hat und die Abwicklung so unkompliziert war. Ich habe mich beruflich für einen anderen Weg entschieden und bin sehr froh, dass alles so gut geklappt hat. Meinen Mitspielern und dem GAK wünsche ich für die kommende Saison alles Gute. Danke für die gemeinsame Zeit.“