Muslic, Euphorie & mehr: Darum ist Schalke diesmal besser gerüstet als beim letzten Aufstieg

Der FC Schalke 04 ist zurück in der Bundesliga! Die Knappen spielten eine überragende Saison im Unterhaus und holten sich dort souverän die Meisterschaft. Doch kann der Pottklub auch in der Beletage des deutschen Fußballs bestehen? Die Chancen dazu stehen deutlich besser als beim letzten Aufstieg vor vier Jahren – aus diversen Gründen. Sky Sport klärt auf.

70 Punkte und Platz eins in der 2. Bundesliga! Der FC Schalke 04 hat nach zwei ganz schweren Jahren im Unterhaus in der abgelaufenen Saison vieles richtig gemacht und darf sich nun zurecht wieder Bundesligist nennen.

Doch kann sich Schalke dieses Prädikat auch dauerhaft verdienen? Beim letzten Aufstieg 2022 verpasste der Pottklub den Klassenerhalt und musste direkt wieder absteigen. „Damals gab es dazu unterschiedliche Meinungen, wie man es machen sollte“, verriet Youri Mulder vor kurzem im Schalker Markt – dem S04-Podcast von Sky Sport DE. Dieses Mal sei die Lage anders, so der Direktor Profifußball: „Es gibt einen Plan, wie man den Aufstieg angehen muss“.

Tatsächlich scheinen die Bedingungen dieses Mal deutlich positiver zu sein für Schalke. Sky Sport nennt 04 Gründe, warum Königsblau jetzt besser gerüstet ist, auch dauerhaft in der Bundesliga zu bleiben.

Trainer Miron Muslic

Kaum ein Trainer konnte sich in den letzten Jahren länger auf Schalke halten. Bei Muslic sieht das bisher anders aus. Der Österreicher mit bosnischen Wurzeln versteht den Verein nicht nur, sondern hat es auch geschafft, diesen innerhalb kurzer Zeit komplett auf Kurs zu bringen. Muslic hat eine klare Handschrift und reißt seine Spieler, aber auch die Fans mit.

„Wenn man sich mal die Bundesliga-Tabelle anschaut und die Vereine, mit denen sich Schalke wahrscheinlich messen werden muss in der Bundesliga, hat S04 auf jeden Fall den Trainer, der am meisten eine Mannschaft anzünden kann. Und wenn in einem Abstiegskampf eine Sache wichtig ist, dann ist das Vertrauen, absolute Leidenschaft, Emotionen oder auch Intensität“, so Dirk große Schlarmann im Schalker Markt.

Der Sky Sport Reporter ergänzt: „Und genau das kann Miron Muslic dieser Mannschaft einimpfen. Er verkörpert das wie wahrscheinlich kein anderer Trainer bei den konkurrierenden Vereinen. Das ist der riesengroßes Faustpfand, das Schalke in der kommenden Saison vor allem auch gegenüber dem letzten Aufstieg hat.“

Euphorie

2022 herrschte auch eine Euphorie, als Interimstrainer Mike Büskens Schalke mit einem famosen Endspurt noch auf Platz eins hievte. Doch die S04-Ikone stand als Cheftrainer in der Bundesliga nicht zur Verfügung und nach einer langen Suche verpflichtete der damalige Sportdirektor Rouven Schröder Frank Kramer als neuen Übungsleiter. Eine Entscheidung, die bei den Fans überhaupt nicht gut ankam und die Euphorie von einem Tag auf den anderen auslöschte.

verzichtete beispielsweise darauf, Abwehrchef Ko Itakura fest zu verpflichten oder holte mit Sebastian Polter einen Stürmer, der dem damaligen Torjäger Simon Terodde sehr ähnelte. Dieses Mal ist das anders. Die Aufstiegsmannschaft soll zusammengehalten werden und auch der oben erwähnte Cheftrainer Muslic tritt die Reise ins Oberhaus mit an. Die Stimmung im Verein und bei den Fans ist so gut wie seit Jahren nicht. Dies kann speziell zu Saisonbeginn wichtige Punkte bringen.

Kontinuität

Dank Sportvorstand Frank Baumann hat Schalke nicht nur auf dem Platz einen klaren Plan, sondern auch daneben. Der langjährige Werder-Funktionär hat den Verein beruhigt und zusammen mit Mulder, aber auch Vorstandsboss Matthias Tillmann Strukturen geschaffen, die ein erfolgreiches Arbeiten überhaupt erst ermöglichen.

„Der Verein hat eine klare Struktur und einen klaren Weg. Man kann das gar nicht mit damals vergleichen kann. Frank Baumann hat zusammen mit Miron Muslic und allen, die dazugehören, diesen Verein in eine Form gepackt, wo er auch reinpasst und wo alle genau wissen, wo ihr Platz ist“, schwärmt große Schlarmann über die aktuelle Entwicklung im S04-Podcast.

Übertragbares Spielsystem

Viele Aufsteiger aus der 2. Bundesliga müssen sich eine Etage höher komplett umstellen. Bei Schalke ist dies nicht der Fall. Muslic hat ein System implementiert, das auch in der höchsten deutschen Klasse direkt funktionieren dürfte. Die Mannschaft versteht es extrem gut, gegen den Ball zu arbeiten und defensiv gut zu stehen. Es ist wahrscheinlich, dass Schalke in der Bundesliga eine Mischform aus den zwei Systemen in der vergangenen Hin- und Rückrunde praktizieren wird.

Bis zur Winterpause kassierten die Knappen in 17 Ligaspielen nur zehn Gegentreffer. Anschließend stand man nicht ganz so sicher, aber auch die im Januar massiv verstärkte Truppe ließ letztlich nur etwas mehr als ein Gegentor pro Spiel zu und brachte eine unglaubliche Intensität und Laufbereitschaft auf den Rasen. Diese Eigenschaften gepaart mit den taktischen Kniffen Muslics sollten auch im Oberhaus einige Teams aus der unteren Tabellenhälfte vor Probleme stellen.

Dennoch wird sich der Aufsteiger verstärken müssen. Positiv: Baumann erklärte, dass man nicht erst verkaufen muss, ehe man auf dem Transfermarkt aktiv wird. Königsblau dürfte trotzdem versuchen, sich von einigen Spielern zu trennen, die beim Aufstieg nur eine Nebenrolle spielten. Diese sollen nach Möglichkeit durch zusätzliche Qualität ersetzt werden, um den Konkurrenzkampf zu schüren.

Laut große Schlarmann benötigt Schalke vor allem auf der Sechs, den Außenverteidiger-Positionen und im Angriff neue Spieler. „Ein Stürmer, der zweistellig trifft“, wäre hilfreich, so der Schalke-Insider. Das könnte Superstar Edin Dzeko sein, den Schalke gerne halten will, aber der sich wohl erst nach der Weltmeisterschaft entscheiden wird. Daher wird Schalke dort noch mindestens einen weiteren Knipser verpflichten.

(skysportde) / Foto: IMAGO