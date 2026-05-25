Gewinnspiel: Jetzt mitmachen und zwei Tickets für das Testspiel des ÖFB-Teams gegen Tunesien gewinnen.

Am Montag, den 1. Juni trifft das ÖFB-Team im nächsten wichtigen Testspiel auf Tunesien. Für das Team von Ralf Rangnick ist es der letzte Härtetest auf heimischem Boden, bevor die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in die heiße Phase geht.

Mit unserem Sky-Gewinnspiel kannst du live beim Testspiel gegen Tunesien dabei sein! Wir wollen von euch wissen, wie weit geht die Reise des ÖFB-Teams bei der WM 2026 – und mit etwas Glück könnt ihr Tickets für den Matchday im Wiener Ernst-Happel-Stadion gewinnen.

Matchday Facts:

Spiel: Österreich gegen Tunesien

Österreich gegen Tunesien Bewerb: Internationales Testspiel

Internationales Testspiel Spieltermin: Montag, 1. Juni 2026 – Anstoßzeit: 20:45 Uhr

Montag, 1. Juni 2026 – Anstoßzeit: 20:45 Uhr Spielort: Wien, Ernst-Happel-Stadion

Tippe das Testspiel zwischen Österreich und Tunesien – Das sind die Preise:

Folgender Preis kann beim Gewinnspiel zum internationalen Testspiel zwischen Österreich und Tunesien gewonnen werden:

5×2 Tickets für Österreich gegen Tunesien

Gewinnspiel: Gewinne 2 Tickets für Österreich gegen Tunesien

Wenn du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, tippe den Spielausgang und gib deinen Vor- und Nachnamen, deine vollständige Adresse, sowie deine E-Mailadresse an und stimme den Teilnahmebedingungen zu. Viel Glück!

Das Gewinnspiel läuft bis Freitag, den 29. Mai 2026, 10:00 Uhr. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahme- und Nutzungsbedingungen findet ihr hier.

Bild: GEPA