VOTING: Wer holt sich das letzte Europacup-Ticket?

Nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel ist die SV Ried nur noch einen Schritt vom Traum von Europa entfernt. SK Rapid steht heute im Rückspiel des Europacup-Playoffs der ADMIRAL Bundesliga (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga live!) hingegen vor einem Kraftakt.

Nur drei Tage nach der Hinspiel-Niederlage im Innviertel muss Grün-Weiß die Wende schaffen, um das erste Europacup-Blackout seit sieben Jahren abzuwenden. Die Wikinger reisen allerdings mit breiter Brust nach Wien, schließlich gewann Ried die vergangenen drei Duelle mit Rapid allesamt.

Das Finale des Europacup-Play-offs der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Montag, 25. Mai 2026

16:30 Uhr

SK Rapid – SV Oberbank Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Kimberly Budinsky

Sky Experte: Andreas Herzog

(APA/Red.) / Foto: GEPA