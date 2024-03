„Mut auf dem Platz“: DFB-Team will Neo-Euphorie gegen Niederlande verlängern

Das EM-Land ist frisch entflammt, jetzt soll sich das zarte Euphorie-Feuerchen zu einem Flächenbrand in Pink auswachsen. Bei der Premiere des neuen Auswärtstrikots will Deutschlands Teamchef Julian Nagelsmann die Gastgeber-Nation mit dem nächsten Coup gegen ein Top-Team auf EURO-Temperatur halten – und dann in aller Ruhe die Vertragsgespräche mit dem DFB aufnehmen.

„Ein One-Hit-Wonder landet man gerne mal“, sagte der Bundestrainer passend zu den Fan-Forderungen nach einer neuen Tor-Hymne („Major Tom“) über das fulminante 2:0 seiner so erfolgreich umgebauten Nationalmannschaft in Frankreich. Doch mit Blick auf den Klassiker gegen die Niederlande ergänzte er: „Am Ende geht es um den Weg, den wir weiter gehen. Ich will mich von der Hysterie nicht anstecken lassen, kein Mahner sein. Aber ich bin auch keiner, der Euphorie bremst.“

Nagelsmann: Kimmich „verkörpert viel, was man bei jungen Spielern vermisst“

Auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler forderte: „Wir müssen nachziehen!“ Den Fahrplan dafür glaubt Nagelsmann zu kennen. „Den Mut auf dem Platz“ aus der magischen Nacht von Lyon „wollen wir auch gegen Holland wieder sehen“, sagte der 36-Jährige.

Und dieselbe Startformation, wie der Bundestrainer am Montag am Frankfurter DFB-Campus bestätigte. Abzüglich des noch verletzt fehlenden Manuel Neuer im Tor, der auch am Dienstag (20.45 Uhr) in Frankfurt von Marc-Andre ter Stegen vertreten wird, stand schon am Samstag mit Sensationsrückkehrer Toni Kroos als neuem Boss die EM-Elf auf dem Platz.

“Pärchen funktionieren gut“ – Nagelsmann froh über Fortschritte

Die Rollengespräche zu Beginn der Maßnahme im Teamquartier in Neu-Isenburg, betonte Nagelsmann, habe er schließlich „mit einer gewissen Idee geführt“. Soll heißen: Jeder kennt seine Aufgabe – der Stamm der „ersten zwölf, 13“ Spieler, wie Nagelsmann es nennt, genau so wie die vielen „Backups“ um Debütanten wie Waldemar Anton oder Deniz Undav.

Trotz Rot in Wien: Gesperrter Sane stößt zu DFB-Team

Dass die EM-Tür darüber hinaus „nicht zu“ ist, wie der Bundestrainer stets betont, beweist eine besondere Maßnahme: Der gesperrte Bayern-Star Leroy Sane, von Nagelsmann für den EM-Kader fest eingeplant, stößt am Dienstag zur Mannschaft und sitzt am Abend im Deutsche Bank Park auf der Tribüne. „Er hat eine Qualität, auf die wir nicht verzichten wollen oder verzichten können“, sagte Nagelsmann, doch auch Sane müsse „sich eingliedern“.

Nagelsmann: Sane “wird sich eingliedern müssen“

Der Bundestrainer erwartet ein „hartes“ Spiel, für das die Herangehensweise dieselbe bleiben soll. Obwohl Oranje mit Abwehrkante Virgil van Dijk in einer Dreierkette agiert und mit dem Dortmunder Donyell Malen, Sturmrakete Xavi Simons aus Leipzig oder dem ausgebufften Routinier Memphis Depay über jede Menge Offensivpower verfügt. Die Schotten, am 14. Juni deutscher Gegner im EM-Eröffnungsspiel, bekamen dies beim 0:4 am Freitag schmerzlichst zu spüren.

Sane zusammen mit Wirtz & Musiala? – Das sagt Nagelsmann

Nagelsmann geht es völlig „losgelöst vom Ergebnis um die Art und Weise“. Er will vor allem von seinen „Zauberern“ Jamal Musiala, Florian Wirtz und Kai Havertz im Angriff Mut zu Entscheidungen sehen – wie ihn der DFB mit den neuen Trikots zeigte. „Orange gegen Pink ist farbenfroh“, sagte Nagelsmann schmunzelnd, „das ist amtlich.“

Wenn die Shirts nassgeschwitzt in der Wäsche liegen, will der Deutsche Fußball-Bund die Fans mit der nächsten frohen Botschaft in EM-Stimmung halten. Der klare Plan, so erläuterte es Präsident Bernd Neuendorf: „Zeitnah die offiziellen Gespräche suchen“ – mit Nagelsmann und Völler sowie dem Ziel, beide bis zur WM 2026 zu binden.

Buschmann verliebt in DFB-Lockerheit: “Kriege Bock auf die EM“

„Von unserer Seite aus wäre es absolut wünschenswert und würde dem nichts entgegenstehen“, sagte Neuendorf über die Verbandsposition. „Wir sind ein gutes Team, verstehen uns gut, tauschen uns sehr gut aus und haben oft die gleichen Ansichten“, ergänzte er: „Es ist sehr harmonisch.“ Er sei daher „sehr zuversichtlich, dass wir dann zügig zu einem Ergebnis kommen“.

Nagelsmann hat seinen Wunsch hinterlegt, die Angelegenheit bis zur EM zu klären, beim ebenfalls positiv gestimmten Völler hat laut Geschäftsführer Andreas Rettig Ehefrau Sabrina „das letzte Wort“. Größere Schwierigkeiten sind angesichts all der frischen Euphorie kaum zu erwarten.

Robert Andrich zur anstehenden Partie:

Andrich: „Habe die Mentalität immer eklig zu sein“

Andrich zu Alonso: “Hat was Mentalität im Kopf angeht viel bewegt“

Andrich: “Will der Mannschaft Stabilität und Sicherheit geben“

Neuer Kroos-Partner – Andrich: “Versuche ihm zuzuarbeiten“

(SID/Red.)

Beitragsbild: Imago.