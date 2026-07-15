Nach 15 Spielen: Ex-Hartberger Prokop verlässt Zeljeznicar Sarajevo

Nach einem halben Jahr endet das Abenteuer von Dominik Prokop in Bosnien-Herzegowina.

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Zeljeznicar verabschiedete den ehemaligen Austrianer in einem Instagram-Post, indem sich der Verein bei Prokop für den Einsatz bedankte. Der 29-Jährige wechselte im vergangenen Winter vom TSV Hartberg nach Sarajevo und absolvierte für den Tabellensechsten der abgelaufenen Saison insgesamt 15 Partien. In diesen gelangen ihm zwei Tore. Ein weiteres Tor erzielte der Mittelfeldspieler im Pokal.