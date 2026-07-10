Nach 649 Minuten: Belgien beendet WM-Rekordserie von Simon

Die WM-Rekordserie von Spaniens Nationaltorhüter Unai Simon ist nach 649 Minuten gerissen.

Im Viertelfinale in Los Angeles gegen Belgien kassierte der Europameister von 2024 in der 41. Minute das 1:1 durch Charles De Ketelaere.

Den vorherigen Rekord hielt der Italiener Walter Zenga, der bei der WM 1990 im eigenen Land 517 Minuten ohne Gegentreffer geblieben war. Simón übernahm den Rekord im Sechzehntelfinale gegen Österreich.

Simon davor letztmals bei WM 2022 bezwungen

Letztmals auf der WM-Bühne überwunden wurde Simón zuvor vom Japaner Ao Tanaka beim 1:2 in der Vorrunde der WM 2022. Während seiner erfolgreichen Serie hatte Simón bis zum Spiel gegen Belgien lediglich in einem Elfmeterschießen hinter sich greifen müssen.