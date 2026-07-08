Nach Aus bei Real Madrid: Arbeloa übernimmt PL-Klub

Nach seinem Aus bei Real Madrid hat Álvaro Arbeloa einen neuen Job gefunden.

Der 43-jährige Spanier übernimmt den Cheftrainerposten beim Premier-League-Klub FC Fulham und unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

Arbeloa stand von Jänner bis zum Ende der vergangenen Saison an der Seitenlinie der „Königlichen“, ehe im Sommer José Mourinho das Traineramt bei Real Madrid übernahm.

Fulham beendete die vergangene Premier-League-Saison auf dem elften Tabellenplatz.

Arbeloa freut sich auf die Arbeit bei Fulham

„Es ist mir eine große Ehre, diesen neuen Lebensabschnitt bei Fulham, dem ältesten Verein Londons, zu beginnen“, sagte Arbeloa nach seiner Vorstellung. Der 43-Jährige bedankte sich zudem bei Klubbesitzer Shahid Khan und Vizepräsident Tony Khan für das entgegengebrachte Vertrauen.

Besonders freut sich Arbeloa auf die Arbeit mit Mannschaft und Fans: „Ich freue mich schon sehr darauf, gemeinsam mit den Fulham-Fans die Atmosphäre im Craven Cottage zu erleben und nächste Woche mit den Spielern in die Saisonvorbereitung zu starten. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam eine unglaubliche Reise erleben werden.“