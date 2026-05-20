Die neue Vereinbarung gilt bis einschließlich der Saison 2030/31 und umfasst die exklusiven Übertragungsrechte über alle Verbreitungswege in Deutschland und Österreich sowie die co-exklusiven Rechte in der Schweiz

Barny Mills, CEO von Sky Deutschland: „Mit der langfristigen Verlängerung festigt Sky Sport seine Position als der führende Sportanbieter“

Mit der ADMIRAL Bundesliga, der UEFA Champions League, der deutschen Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Premier League bleibt Sky Sport langfristig die Heimat des österreichischen und internationalen Klubfußballs

Sky bleibt langfristig das Zuhause der Premier League in Österreich. Die neue Vereinbarung gilt bis einschließlich der Saison 2030/31. Fans des englischen Fußballs dürfen sich damit auf Sky Sport auch in den kommenden fünf Saisons auf die beste Berichterstattung aus einer der aufregendsten Fußballligen der Welt freuen. Sky Sport wird in Österreich auch in Zukunft umfangreich aus der Premier League berichten und zeigt alle 380 Begegnungen pro Saison in voller Länge, über 280 davon live.

Barny Mills, CEO von Sky Deutschland: „Die Premier League gehört zu den absoluten Premium-Rechten des internationalen Sports. Mit der langfristigen Verlängerung festigt Sky Sport seine Position als der führende Sportanbieter.“

Mit der ADMIRAL Bundesliga, der UEFA Champions League, der deutschen Bundesliga, dem DFB-Pokal, der Premier League, der EFL und dem Carabao Cup bleibt Sky Sport somit langfristig die Heimat des österreichischen und internationalen Klubfußballs.

Die Übertragungsrechte gelten für sämtliche Verbreitungswege in Deutschland, Österreich und der Schweiz und umfassen ebenfalls die Rechte zur öffentlichen Vorführung in der Gastronomie, in Hotels sowie weiteren Einrichtungen mit Publikumsverkehr, die über Sky Business angeboten werden.