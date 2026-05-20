Nach nur einer Saison: Ex-Rapidler Schwab verlässt Holstein Kiel

Stefan Schwab und Holstein Kiel gehen nach nur einer Saison wieder getrennte Wege. Das gab der deutsche Klub bekannt.

Der 35-jährige Salzburger war im vergangenen Sommer als Kapitän von PAOK Saloniki nach Norddeutschland gewechselt. Mit den „Störchen“ schaffte der ehemalige Rapid-Kapitän den Klassenerhalt.

Sportlich verlief die Saison für Schwab jedoch nicht immer einfach. Der Routinier wurde zwischenzeitlich auch von den eigenen Fans kritisiert. Gegenüber den „Kieler Nachrichten“ erklärte Schwab, dass ihn die Situation nicht kaltgelassen habe.

Wie es für den ehemaligen ÖFB-Teamspieler weitergeht, ist derzeit noch offen.

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Bild: Imago