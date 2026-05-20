Erster Neuzugang bei Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau

Der SC Austria Lustenau hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Bundesliga-Saison präsentiert. Albin Gashi wechselt von Hertha Wels ins Ländle und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028.

Der Offensivspieler gehörte in der vergangenen Saison zu den auffälligsten Akteuren der ADMIRAL 2. Liga. In 31 Pflichtspielen war der 27-Jährige an 22 Treffern direkt beteiligt. Gashi erzielte 13 Tore und bereitete acht weitere vor.

Der Österreicher wurde in der Jugend von Rapid Wien ausgebildet und spielte anschließend unter anderem für den FAC, den SV Horn sowie Admira Wacker. Zudem sammelte er Auslandserfahrung bei FC Den Bosch in den Niederlanden und FK Kukësi in Albanien.

Mit dem Wechsel nach Lustenau folgt nun der nächste Schritt in die ADMIRAL Bundesliga. Sportchef Dieter Alge bezeichnete Gashi als „starken und torgefährlichen Neuzugang“ für die Offensive der Vorarlberger.

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