Nach Ausraster: Saragossa-Tormann Andrada kommt glimpflich davon

Nach seinem aufsehenerregenden Ausraster ist Torhüter Esteban Andrada vom spanischen Zweitligisten Real Saragossa für 13 Spiele gesperrt worden.

Wie der spanische Fußballverband am Mittwoch mitteilte, muss der 35-Jährige für seinen Schlag ins Gesicht von Jorge Pulido zwölf Spiele zuschauen. Hinzu kommt noch die übliche Suspendierung für eine Partie für seine bereits zuvor gesehene Gelb-Rote Karte. Zusätzlich müssen der Spieler und sein Verein jeweils eine Geldstrafe zahlen.

Andrada hatte am vergangenen Wochenende bei Saragossas 0:1-Niederlage im Abstiegsderby bei SD Huesca Innenverteidiger Pulido aus dem Team der Hausherren nach einem Wortgefecht wegen einer Schiedsrichterentscheidung zu Boden geschubst. Nach dem fälligen Platzverweis durch seine zweite Gelbe Karte versetzte der Leihspieler von CF Monterrey dem inzwischen wieder aufgestandenen Abwehrspieler mit voller Kraft einen Schlag ins Gesicht.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Andrada zeigt Reue – und entgeht drakonischer Strafe

Mit einem Tag Abstand hatte sich Andrada entschuldigt. „Ich bereue zutiefst, was passiert ist. Das wirft kein gutes Licht auf den Verein, auf die Menschen und auf einen Profi wie mich“, sagte der Argentinier in einer öffentlichen Erklärung: „Ich möchte Jorge um Verzeihung bitten, denn wir sind Kollegen“. Saragossa verurteilte die Aktion aufs Schärfste. „Wir wurden Zeugen von Szenen, die diesem Sport unwürdig sind und die niemals hätten passieren dürfen“, schrieb der Verein.

Auch Huescas Torhüter Dani Jiménez und Dani Tasende von Saragossa wurden nach der folgenden Schlägerei vom Platz gestellt. Jiménez wurde für vier Spiele gesperrt, Tasende für zwei.

(SID)

Bild: Imago