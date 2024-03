Nach Derby-Eklat: Rapid-Sponsor kündigt vorzeitig Vertrag auf

Nach dem Derby-Eklat des SK Rapid gibt es auf Sponsorenseite nun erste Konsequenzen: Mit MVC Motors kündigt der erste Sponsor den Vertrag mit dem SK Rapid auf.

Der Premiumpartner der Grün-Weißen reagiert auf die Vorfälle nach dem 3:0-Derbysieg gegen die Wiener Austria und beendet mit sofortiger Wirkung den bis 2025 laufenden Vertrag. Auf der Homepage des Autohändlers, der außerdem den Stadtrivalen Austria Wien und den Eishockeyverein Vienna Capitals unterstützt, wurde Rapid als Kooperationspartner bereits entfernt.

Auf Facebook gab der nunmehrige Ex-Sponsor bereits vor zwei Tagen ein Statement ab, nun wurde die Zusammenarbeit beendet.

„Dieses Verhalten ist nicht nur unangebracht und respektlos, sondern auch unsportlich. Die Stellungnahme des SK Rapid, die Aussagen wären ‚absolut unpassend‘ ist maßlos untertrieben“, sagt Marcus Shamsaei, Geschäftsführer von MVC Motors, gegenüber der Tageszeitung „Österreich“.

Kommende Woche fallen bei Rapid wohl erste Entscheidungen

Die Vereinsführung und das Management der Hütteldorfer sind laut Vereinsangaben seit Beginn dieser Woche mit den Beteiligten „intensiv mit der Aufarbeitung der Geschehnisse beschäftigt.“

In einer Presseaussendung am Freitag stellte der SK Rapid klar, dass die auf den Videos von Spielern und einem Mitglied des Trainerteams verbreiteten Inhalte vom Klub verurteilt werden. Zudem hat Geschäftsführer Steffen Hofmann für seinen in einem anderen Video dokumentierten verbalen Fehltritt Reue gezeigt und ebenso um Entschuldigung gebeten.

Der Liga-Senat 1 hatte nach dem Auftauchen der Videos mit homophoben und weiteren beleidigenden Äußerungen zwei Verfahren gegen die Grün-Weißen eingeleitet – eines gegen Steffen Hofmann, das andere gegen Rapid im Allgemeinen und die beteiligten Spieler wie Guido Burgstaller oder Marco Grüll sowie Kulovits. Es drohen Spiel- bzw. Funktionssperren bis hin zu einem Punkteabzug.

Bild: GEPA