Nach Freund-Absage: Chelsea holt neuen Technischen Direktor

Laurence Stewart von AS Monaco wird neuer Technischer Direktor bei Chelsea. Das gab der Club aus London am Mittwoch bekannt.

Der Engländer, der zuvor auch als Scoutingleiter im Fußball-Imperium von Red Bull gearbeitet hatte, wird sich den „Blues“ nach dem Schließen des Winter-Transferfensters, das er noch für Monaco abwickelt, anschließen. Ursprünglich wollte Chelsea für den Job Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund, der sich aber für den Verbleib in Österreich entschieden hat.

Laurence Stewart will be joining Chelsea in a new position as technical director to focus on football globally.

— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 26, 2022