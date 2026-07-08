Nach Plavotic-Abgang: Austria verpflichtet Innenverteidiger

Der FK Austria Wien hat sich die Dienste von Innenverteidiger Ibrahim Buhari gesichert. Der 24-jährige Nigerianer wechselt ablösefrei vom schwedischen Erstligisten IF Elfsborg nach Favoriten und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2029. Bei den Veilchen wird Buhari künftig mit der Rückennummer drei auflaufen.

Der Defensivspieler war im Sommer 2022 von Plateau United aus seiner Heimat Nigeria nach Schweden gewechselt und entwickelte sich bei IF Elfsborg rasch zum Stammspieler. Insgesamt absolvierte der großgewachsene Innenverteidiger 77 Pflichtspiele für den schwedischen Erstligisten. Nun folgt der nächste Karriereschritt nach Wien, wo Buhari am heutigen Tag erstmals mit seiner neuen Mannschaft trainieren wird.

Sportvorstand Tomas Zorn zeigt sich von der Neuverpflichtung überzeugt: „Mit Ibrahim Buhari konnten wir einen Innenverteidiger verpflichten, der mit seinen athletischen Voraussetzungen und seiner Physis hervorragend zu unserem Anforderungsprofil passt. Im Zuge unserer Planungen haben wir den Markt intensiv sondiert und uns schlussendlich ganz bewusst für Ibrahim entschieden, weil er genau jene Qualitäten mitbringt, die wir für unsere Defensive gesucht haben. Gleichzeitig bleiben wir unserer Strategie treu und verjüngen unseren Kader konsequent weiter. Wir sind überzeugt, dass Ibrahim sportlich wie menschlich hervorragend zu Austria Wien passt und mit seinen Qualitäten unsere Mannschaft bereichern wird.“