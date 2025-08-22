Nach Transferposse: Isak wird nicht gegen Liverpool spielen

Es ist wohl die Transferposse des Fußball-Sommers: Torjäger Alexander Isak will Newcastle United unbedingt verlassen und zum Premier-League-Meister Liverpool wechseln.

Die Chancen, dass der Transfer zustande kommt, schwinden aber. Am Montag (21.00 Uhr, live und exklusiv auf Sky – mit Sky X die Premier League live streamen) empfangen die Magpies die Reds in der 2. Runde, der schwedische Teamstürmer wird nicht am Rasen mitwirken. „Das ist eine Lose-lose-Situation“, bezeichnete Newcastle-Trainer Eddie Howe den herrschenden Konflikt.

Liverpool hatte Anfang August laut Medienberichten ein Angebot in Höhe von 110 Millionen Pfund (etwa 127 Mio. Euro) für den 25-jährigen Angreifer abgegeben, der in der vergangenen Saison in 34 Ligaspielen 23 Tore erzielte und sechs Vorlagen gab. Am Dienstag äußerte sich Isak in einem Statement in den sozialen Medien und sprach von einem Vertrauensverlust. „Versprechen wurden gemacht, und der Verein kennt meinen Standpunkt seit langem. Jetzt so zu tun, als würden diese Probleme erst jetzt auftauchen, ist irreführend. Wenn Versprechen gebrochen werden und das Vertrauen verloren ist, kann die Beziehung nicht weiterbestehen.“

Newcastle widerspricht Isak

Newcastle antwortete und betonte, dass es keine Vereinbarung gegeben habe, den bis 2028 unter Vertrag stehenden Isak zu verkaufen. „Die Situation hat sich nicht verändert“, sagte Howe am Freitag. „Ich glaube nicht, dass wir aus dieser Situation in irgendeiner Weise als Sieger hervorgehen können.“ Allerdings machte der Verein klar, dass Isak, sollte er am Ende des Transferfensters am 1. September noch bei Newcastle unter Vertrag stehen, von seinen Mitspielern und Howe gerne wieder in den Kader aufgenommen werden würde.

„Ich habe keinen Zweifel daran, wie die Spieler darüber denken. Sie werden genauso empfinden wie ich. Alex ist ein fantastischer Spieler, ein guter Mensch, ein guter Charakter und ein guter Kerl“, betonte Howe. „Ich möchte ihn zu 100 Prozent wieder zurück im Newcastle-Trikot sehen.“ Isak fehlte dem Liga-Fünften der Vorsaison beim Auftakt bei Aston Villa (0:0), zuletzt trainierte er auch nicht mit der Mannschaft. Es gebe aber keine Probleme, betonte Howe. „Wenn wir uns begegnen, sprechen wir miteinander. Aber ich habe ihn diese Woche nicht gesehen, da er später trainiert und vom Team getrennt ist.“

Kein Ersatz für Isak

Das vom saudi-arabischen Staatsfonds finanziell getragene Newcastle United erspielte sich in der Vorsaison einen Champions-League-Startplatz, scheiterte aber daran, einen namhaften Isak-Ersatz im Sturmzentrum wie etwa den Ex-Leipziger Benjamin Sesko (zu Manchester United) oder den Ex-Frankfurter Hugo Ekitiké (zu Liverpool) zu verpflichten. Ob die Newcastle-Anhänger ihrem Topstürmer bei einer Rückkehr in den Kader verzeihen würden? „Die Fans reagieren immer darauf, wie ein Spieler spielt und was er der Mannschaft gibt“, sagte Howe. „Jede Geschichte hat immer zwei Seiten.“

