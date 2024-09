Nach Unwetter: Auch LASK-Cupspiel verschoben

Nach drei Spielabsagen der ADMIRAL Bundesliga hat die aktuelle Wettersituation in Österreich auch Auswirkungen auf den ÖFB-Cup: Das Zweitrunden-Duell des LASK findet nun eine Woche später als geplant statt.

Das Match zwischen dem LASK und Regionalligist Union Mauer im niederösterreichischen Himberg wird statt am kommenden Dienstag exakt eine Woche später, am 24. September um 18 Uhr, ausgetragen. Dies bestätigten mittlerweile auch die Linzer via X.

Der Platz im Waldstadion in Himberg, in das Regionalligist aus Wien ausgewichen wäre, ist laut ÖFB-Angaben nicht bespielbar. Als Ersatztermin wurde der 24. September festgelegt. Tags darauf sollen die Partien von Rapid bei SR Donaufeld und Salzburg bei der Wiener Viktoria die zweite Cup-Runde abschließen.

(Red./APA.)

Beitragsbild: GEPA.