Nächster „Neuzugang“! ÖFB sichert sich Offensiv-Youngster

Der ÖFB sichert sich offenbar den nächsten vielversprechenden Spieler: Nach den Neo-Kaderspielern Paul Wanner und Carney Chukwuemeka soll sich nun auch ein 17-jähriger Offensivspieler für Österreich entschieden haben.

Wie aus der FIFA Change of Association Platform hervorgeht, soll Klagenfurt-Youngster Dino Delic seine Wahl zugunsten Österreichs getroffen haben. Bislang lief der Rechtsaußen fast abwechselnd für österreichische (U18, U15) und bosnische Nachwuchsauswahlen (U19, U17) auf.

Delic zuletzt für ÖFB-U18 im Einsatz

Auch in der aktuellen Zweitligasaion bestritt er schon elf Einsätze für Bundesliga-Absteiger Klagenfurt. In der Spielzeit davor kam das Offensiv-Talent auf zwei Erstliga-Kurzeinsätze für den SK, woraufhin eine Vertragsverlängerung bis Sommer 2028 erfolgte. Im Februar lief Delic gleich zweimal für die ÖFB-U18 gegen Portugal auf, auch künftig wird er damit international in rot-weiß-rot spielen.

(Red.)

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