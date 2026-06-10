Nächster Rekord: Messi trifft bei Argentiniens Generalprobe

Superstar Lionel Messi trifft, die WM kann kommen: Titelverteidiger und ÖFB-Gruppengegner Argentinien hat seine Generalprobe für die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada souverän gemeistert.

Beim Comeback des zuletzt verletzten Kapitäns Messi bezwang Argentinien Island mit 3:0 (1:0). Der 38-Jährige verwandelte in Auburn/Alabama als Einwechselspieler einen Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 2:0. Zuletzt hatte er wegen einer Oberschenkelverletzung pausieren müssen.

Messi fügte seiner großen Sammlung an Rekorden damit einen weiteren hinzu. Der Ausnahmespieler ist nun auch der älteste Torschütze in der Geschichte Argentiniens. Messi löste Ángel Labruna ab, der die Bestmarke seit 1958 gehalten hatte. Insgesamt steht der Weltmeister von 2022 nun bei 117 Toren in 199 Länderspielen für die Albiceleste.

Die Argentinier starten am 17. Juni (3.00 Uhr MESZ) in Kansas City gegen Algerien ins Turnier. Um Messis Form müssen sich die Südamerikaner augenscheinlich nicht sorgen: Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung (70.) traf er vom Elfmeterpunkt, nachdem Lautaro Martinez gefoult worden war. Zudem waren vor 88.000 Zuschauern im College-Stadion der Auburn University Valentin Barco (8.) und Thiago Almada (86.) erfolgreich.

(SID/red.) / Artikelbild: Imago