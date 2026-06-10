Red Bull Salzburg vor Verpflichtung von Basel-Verteidiger

Nach dem dritten Platz in der abgelaufenen ADMIRAL Bundesliga scheint Red Bull Salzburg seine Kaderplanung weiter voranzutreiben. Nach der Verpflichtung von Nikolas Veratschnig, soll nun auch die linke Abwehrseite verstärkt werden.

Im Fokus steht dabei Dominik Schmid vom FC Basel. Laut Transferexperte Fabrizio Romano soll der 28-jährige Schweizer am heutigen Mittwoch den Medizincheck absolvieren. Die Ablöse soll sich inklusive möglicher Bonuszahlungen auf rund drei Millionen Euro belaufen.

Schmid stammt aus dem Nachwuchs des FC Basel und sammelte über mehrere Stationen umfassende Erfahrung im Schweizer Profifußball. In der Super League kommt der Linksverteidiger bislang auf 187 Einsätze. In der vergangenen Saison trug er bei Basel zeitweise auch die Kapitänsschleife.

🚨 Excl: RB Salzburg to sign Dominik Schmid as medical will take place today, travel happening now. Deal done for €3m add-ons included as Schmid travels with agent Blash Hosseini to put pen to paper. pic.twitter.com/FWYEwI7Raj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2026

Schmid bereits gegen Salzburg im Einsatz

Sein Vertrag beim Schweizer Klub läuft noch bis Sommer 2027. Der Marktwert des 28-Jährigen wird auf rund drei Millionen Euro geschätzt.

Auch international war Schmid bereits ein Thema: 2023 wurde er für einen Lehrgang der Schweizer A-Nationalmannschaft nominiert, kam in den EM-Qualifikationsspielen gegen Belarus und Israel jedoch nicht zum Einsatz.

Mit dem FC Basel gewann Schmid bislang zweimal die Schweizer Meisterschaft, 2017 und 2025. Gegen Salzburg stand er im Jänner 2026 beim 1:3 in Wals-Siezenheim 89 Minuten auf dem Platz.

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