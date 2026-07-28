Nächster Transfer für ehemaliges Rapid-Toptalent

Der ehemalige ÖFB-Nachwuchsteamspieler Jovan Zivkovic verlässt den ungarischen Erstligisten ETO FC und wechselt nach Serbien.

Das einstige Toptalent des SK Rapid wird für die Saison 2026/27 an den serbischen Erstligisten FK Radnicki 1923 verliehen. Dort soll der 20-Jährige wieder Spielpraxis sammeln. Seit seinem Wechsel nach Györ im Sommer 2025 stand der Offensivspieler nur in elf Pflichtspielen auf dem Platz – davon bestritt er nur drei über die volle Spielzeit. Dafür durfte der 20-Jährige in der abgelaufenen Saison mit ETO den ungarischen Meistertitel feiern.

Zivkovic kam im Alter von 13 Jahren in den grün-weißen Nachwuchs und durchlief sämtliche Akademie-Teams bis hin zu Rapid II. Dort kam der Offensivspieler 31 Mal in der zweiten Liga zum Einsatz und wurde 2024 auch Meister in der Regionalliga Ost.

Der Rechtsaußen bestritt zwischen Februar 2024 und Juni 2025 auch neun Pflichtspieleinsätze für die erste Mannschaft der Grün-Weißen.